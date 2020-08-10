|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Словакия высылает российских дипломатов
10.8.2020 21:35
Фото: grandnews.ru
Власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, сообщает Bloomberg.
Со ссылкой на источник, владеющий информацией о ситуации, агентство уточняет, что граждан РФ заподозрили в шпионаже.
Как стало известно, российским дипломатам предписано покинуть страну уже до конца недели. Агентство отмечает, что соответствующее решение принималось правительством Словакии.
В словацкой прессе появились публикации со ссылкой на представителя местного МИД, который подтверждает сведения о высылке российских дипломатов. Заявив о том, что власти Словакии рассчитывают на хорошие взаимоотношения с Москвой, он указал на то, что россияне совершили нарушения. Поэтому им предписано покинуть страну.
В Москве уже отреагировали на решение словацкого руководства. В частности, Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет Госдумы по международным делам, заявил о том, что РФ ответит симметрично. Подчеркнув, что подобные действия способны омрачить фон двусторонних отношений, он отметил, что "принцип взаимности никто не отменял", передает агентство "Интерфакс".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|