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Словакия высылает российских дипломатов


10.8.2020 21:35
Словакия высылает российских дипломатовФото: grandnews.ru

Власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов, сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на источник, владеющий информацией о ситуации, агентство уточняет, что граждан РФ заподозрили в шпионаже.

Как стало известно, российским дипломатам предписано покинуть страну уже до конца недели. Агентство отмечает, что соответствующее решение принималось правительством Словакии.

В словацкой прессе появились публикации со ссылкой на представителя местного МИД, который подтверждает сведения о высылке российских дипломатов. Заявив о том, что власти Словакии рассчитывают на хорошие взаимоотношения с Москвой, он указал на то, что россияне совершили нарушения. Поэтому им предписано покинуть страну.

В Москве уже отреагировали на решение словацкого руководства. В частности, Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет Госдумы по международным делам, заявил о том, что РФ ответит симметрично. Подчеркнув, что подобные действия способны омрачить фон двусторонних отношений, он отметил, что "принцип взаимности никто не отменял", передает агентство "Интерфакс".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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