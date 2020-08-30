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Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
11:26
Фото: ukraineun.org
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время выступит перед членами Совета Безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявили ее представители.
По данным пресс-службы объединенного штаба оппозиции, мероприятия запланированы на 4 и 8 сентября соответственно.
В сообщении штаба указано, что Светлана Тихановская в Собезе ООН и ПАСЕ будет говорить на все те же темы. Бывшая соперница действующего президента РБ Александра Лукашенко вновь расскажет мировой общественности "о ситуации в Беларуси и о том, чего требует народ", подчеркнули представители оппозиции.
Основными требованиями белорусов, которые с 9 августа не прекращают протестные акции, является уход Лукашенко с поста государства и прекращение насилия. Политзаключенные и задержанные в последние недели манифестанты должны быть освобождены, подчеркивается в тексте заявления. Кроме того, оппозиция, отказываясь признавать итоги голосования, настаивает на проведении новых выборов с участием международных наблюдателей.
При этом пока не уточняется формат заседаний, во время которых Тихановская выступит перед членами СБ ООН И ПАСЕ.
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