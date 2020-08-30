ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Калифорнии задумались о выплате репараций потомкам рабов
Власти Калифорнии задумались о выплате репараций потомкам рабов
В США число жертв урагана «Лаура» возросло до 16
В США число жертв урагана «Лаура» возросло до 16
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Фургал отказался от досудебного соглашенияФургал отказался от досудебного соглашения
Россияне стали активнее использовать кредитные картыРоссияне стали активнее использовать кредитные карты
В России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусомВ России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусом
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕТихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города КускоВ Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города Куско

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ


11:26
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕФото: ukraineun.org

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время выступит перед членами Совета Безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявили ее представители.

По данным пресс-службы объединенного штаба оппозиции, мероприятия запланированы на 4 и 8 сентября соответственно.

В сообщении штаба указано, что Светлана Тихановская в Собезе ООН и ПАСЕ будет говорить на все те же темы. Бывшая соперница действующего президента РБ Александра Лукашенко вновь расскажет мировой общественности "о ситуации в Беларуси и о том, чего требует народ", подчеркнули представители оппозиции.

Основными требованиями белорусов, которые с 9 августа не прекращают протестные акции, является уход Лукашенко с поста государства и прекращение насилия. Политзаключенные и задержанные в последние недели манифестанты должны быть освобождены, подчеркивается в тексте заявления. Кроме того, оппозиция, отказываясь признавать итоги голосования, настаивает на проведении новых выборов с участием международных наблюдателей.

При этом пока не уточняется формат заседаний, во время которых Тихановская выступит перед членами СБ ООН И ПАСЕ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулемВ Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулем
В ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человекВ ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человек
Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в КоммунаркеАктера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕТихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
В больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под ТамбовомВ больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под Тамбовом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru