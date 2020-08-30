ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Калифорнии задумались о выплате репараций потомкам рабов
Власти Калифорнии задумались о выплате репараций потомкам рабов
В США число жертв урагана «Лаура» возросло до 16
В США число жертв урагана «Лаура» возросло до 16
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Фургал отказался от досудебного соглашенияФургал отказался от досудебного соглашения
Россияне стали активнее использовать кредитные картыРоссияне стали активнее использовать кредитные карты
В России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусомВ России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусом
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕТихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города КускоВ Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города Куско

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве возбудили уголовное дело после избиения оппозиционера Жукова


10:47
В Москве возбудили уголовное дело после избиения оппозиционера ЖуковаФото: livejournal.com

Блогера, находившегося у собственного дома, атаковали двое злоумышленников. Избив Егора Жукова возле подъезда, они быстро скрылись на самокатах.

Столичные правоохранительные органы приступили к установлению всех обстоятельств инцидента, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД уточняется, что в Москве уже возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными на улице Расщупкина. В полицию обратился мужчина, рассказавший о том, что на него напали и причинили телесные повреждения. По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ "Побои", отметили представители МВД, не уточняя имя потерпевшего.

Вместе с тем, ранее стало известно о том, что накануне вечером подвергся нападению, а потом был доставлен в больницу оппозиционный блогер Егор Жуков, который является ведущим радиостанции "Эхо Москвы" и фигурантом "дела 27 июля".

По словам Жукова, ему не причинили какого-либо имущественного вреда, но после ЧП у него разбито лицо. По словам блогера, нападавшие умышленно наносили ему многочисленные удары по голове, даже после того, как он упал. По мнению блогера, злоумышленники хотели причинить тяжкий вред его здоровью. Об этом он сообщил в заявлении, которое подал в полицию (текст был опубликован "Новой газетой").

24 июля Жуков уже становился объектом нападения, когда двое неизвестных ждали его у подъезда. В тот раз блогер смог быстро скрыться и не получил травм.

Накануне, 30 августа, оппозиционер разместил на своем канале в YouTube видеоматериал, рассказав об его отчислении из магистратуры ВШЭ. По словам Жукова, это произошло практически сразу после зачисления на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия". Он уже успел внести оплату за обучение, но администрация вуза внезапно расторгла договор. По мнению ведущего, причиной этого стала его оппозиционная деятельность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулемВ Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулем
В ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человекВ ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человек
Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в КоммунаркеАктера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕТихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
В больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под ТамбовомВ больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под Тамбовом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru