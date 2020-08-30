Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве возбудили уголовное дело после избиения оппозиционера Жукова

10:47

Фото: livejournal.com



Блогера, находившегося у собственного дома, атаковали двое злоумышленников. Избив Егора Жукова возле подъезда, они быстро скрылись на самокатах.



Столичные правоохранительные органы приступили к установлению всех обстоятельств инцидента, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД уточняется, что в Москве уже возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными на улице Расщупкина. В полицию обратился мужчина, рассказавший о том, что на него напали и причинили телесные повреждения. По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ "Побои", отметили представители МВД, не уточняя имя потерпевшего.



Вместе с тем, ранее стало известно о том, что накануне вечером подвергся нападению, а потом был доставлен в больницу оппозиционный блогер Егор Жуков, который является ведущим радиостанции "Эхо Москвы" и фигурантом "дела 27 июля".



По словам Жукова, ему не причинили какого-либо имущественного вреда, но после ЧП у него разбито лицо. По словам блогера, нападавшие умышленно наносили ему многочисленные удары по голове, даже после того, как он упал. По мнению блогера, злоумышленники хотели причинить тяжкий вред его здоровью. Об этом он сообщил в заявлении, которое подал в полицию (текст был опубликован "Новой газетой").



24 июля Жуков уже становился объектом нападения, когда двое неизвестных ждали его у подъезда. В тот раз блогер смог быстро скрыться и не получил травм.



Накануне, 30 августа, оппозиционер разместил на своем канале в YouTube видеоматериал, рассказав об его отчислении из магистратуры ВШЭ. По словам Жукова, это произошло практически сразу после зачисления на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия". Он уже успел внести оплату за обучение, но администрация вуза внезапно расторгла договор. По мнению ведущего, причиной этого стала его оппозиционная деятельность.



Автор: Злата Богатова

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