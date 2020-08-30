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На Маврикии прошли протесты из-за гибели дельфинов после разлива нефти
30.8.2020 20:06
Фото: smi2.net
Массовая гибель дельфинов, которые, как полагают экологи, стали жертвами разлива нефти, стала причиной многотысячных протестов жителей Маврикия.
Как передает агентство Reuters, множество людей вышли на улицы Порт-Луи - столицы страны.
Протестующие требовали от властей Маврикия проведения расследования причин разлива нефтепродуктов из японского корабля MV Wakashio. Люди настаивают на том, чтобы установили причины гибели около сорока дельфинов. Животные были найдены мертвыми неподалеку от места утечки нефти.
Как пояснили экологи и организаторы митинга, они не доверяют официальным данным, которые ранее обнародовало правительство. Власти ранее представили отчет и об утечке нефти, и о массовой гибели морских млекопитающих. Представители руководства страны уверяют местное население, что эксперты проведут вскрытие всех погибших дельфинов. Кроме того, уже сформирована специальная комиссия, которая проводит расследование, связанное с разливом нефти у берегов Маврикия.
Пока специалисты изучили останки двух дельфинов и пришли к выводу, что на их телах не выявлено следов нефтепродуктов. Однако экологи из группы Eco-Sud настаивают на присутствии гражданских активистов во время проведения исследования, чтобы не сомневаться в результатах экспертизы.
Японский грузовой корабль MV Wakashio сел на мель у берегов Маврикия 25 июля. В начале августа, когда из судна начали вытекать нефтепродукты, на побережье нашли около сорока мертвых дельфинов. Власти Маврикия объявили режим чрезвычайной экологической ситуации. В рамках начатого расследования был арестован капитан японского судна.
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