ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Калифорнии задумались о выплате репараций потомкам рабов
Власти Калифорнии задумались о выплате репараций потомкам рабов
В США число жертв урагана «Лаура» возросло до 16
В США число жертв урагана «Лаура» возросло до 16
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Фургал отказался от досудебного соглашенияФургал отказался от досудебного соглашения
Россияне стали активнее использовать кредитные картыРоссияне стали активнее использовать кредитные карты
В России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусомВ России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусом
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕТихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города КускоВ Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города Куско

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Маврикии прошли протесты из-за гибели дельфинов после разлива нефти


30.8.2020 20:06
На Маврикии прошли протесты из-за гибели дельфинов после разлива нефтиФото: smi2.net

Массовая гибель дельфинов, которые, как полагают экологи, стали жертвами разлива нефти, стала причиной многотысячных протестов жителей Маврикия.

Как передает агентство Reuters, множество людей вышли на улицы Порт-Луи - столицы страны.

Протестующие требовали от властей Маврикия проведения расследования причин разлива нефтепродуктов из японского корабля MV Wakashio. Люди настаивают на том, чтобы установили причины гибели около сорока дельфинов. Животные были найдены мертвыми неподалеку от места утечки нефти.

Как пояснили экологи и организаторы митинга, они не доверяют официальным данным, которые ранее обнародовало правительство. Власти ранее представили отчет и об утечке нефти, и о массовой гибели морских млекопитающих. Представители руководства страны уверяют местное население, что эксперты проведут вскрытие всех погибших дельфинов. Кроме того, уже сформирована специальная комиссия, которая проводит расследование, связанное с разливом нефти у берегов Маврикия.

Пока специалисты изучили останки двух дельфинов и пришли к выводу, что на их телах не выявлено следов нефтепродуктов. Однако экологи из группы Eco-Sud настаивают на присутствии гражданских активистов во время проведения исследования, чтобы не сомневаться в результатах экспертизы.

Японский грузовой корабль MV Wakashio сел на мель у берегов Маврикия 25 июля. В начале августа, когда из судна начали вытекать нефтепродукты, на побережье нашли около сорока мертвых дельфинов. Власти Маврикия объявили режим чрезвычайной экологической ситуации. В рамках начатого расследования был арестован капитан японского судна.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулемВ Сирии военные США пострадали в столкновении с российским патрулем
В ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человекВ ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человек
Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в КоммунаркеАктера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕТихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
В больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под ТамбовомВ больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под Тамбовом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru