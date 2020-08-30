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В больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под Тамбовом


30.8.2020 19:21
В больнице скончалась одна из пяти пострадавших в ДТП под ТамбовомФото: vk.com

Несмотря на все усилия медиков, в больнице скончалась женщина, доставленная после столкновения грузовика и легковой машины под Тамбовом.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, состояние еще одного пострадавшего в этой аварии остается тяжелым. Пациент находится в реанимации.

По данным ТАСС, умерла женщина 1965 г.р., которая в момент ДТП сидела на пассажирском месте в автомобиле Toyota Corolla. Водитель иномарки также был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Смертельная авария случилась примерно в 09:10 по московскому времени на территории Кирсановского района Тамбовской области. В региональном УГИБДД пояснили, что столкновение грузовика МАЗ и легковой машины Toyota Corolla было зафиксировано на 84-м км трассы Р-208, неподалеку от населенного пункта Репьевка.

В общей сложности в ДТП получили травмы пять человек, включая двух детей. Сведения о состоянии пострадавших мальчиков 2005 и 2017 г.р. уточняются. Информации о причинах столкновения пока нет, специалисты продолжают расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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