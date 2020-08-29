Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае 29 человек погибли при обрушении гостиницы

10:03

Фото: АР/ТАСС



До двадцати девяти человек возросло количество погибших в результате обрушения здания отеля в китайской провинции Шаньси.



Около тридцати человек получили травмы. Состояние семи пострадавших медики оценивают сейчас как тяжелое.



По данным китайских СМИ со ссылкой на представителей администрации провинции Шаньси, трагическое происшествие случилось накануне утром в городе Линфэнь, который расположен на территории уезда Сянфэнь.



Первоначально власти сообщали о 17 погибших. Разбор завалов был завершен минувшей ночью, примерно к 03:45 по местному времени (22:45 субботы по Москве). Позднее представители экстренных служб обнародовали уточненные данные о количестве жертв ЧП.



Отмечается, что действия спасателей координировали представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, прибывшие в Линфэнь вскоре после обрушения.



Сведений о том, что могло стать причиной обрушения отеля, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что специалисты уже приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.



Автор: Злата Богатова

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