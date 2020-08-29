|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Индия не будет участвововать в международных военных учениях в России
08:01
Фото: haqqin.az
Власти Индии вынуждены отказаться от участия в международных военных учениях "Кавказ-2020", которые будут проводиться на территории РФ.
Соответствующее заявление появилось в Twitter индийского Минобороны.
Представители ведомства поясняют, что власти приняли такое решение с учетом целого ряда возникших сложностей, включая трудности логистического характера, обусловленные продолжающейся пандемией COVID-19. В Минобороны Индии отметили, что заранее уведомили о своем решении российскую сторону.
Ранее планировалось, что около двухсот индийских военных, вместе с представителями Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана поучаствуют в маневрах "Кавказ-2020". Предполагалось, что в РФ прибудут военнослужащие всех трех видов ВС Индии.
На сегодняшний день Индия остается на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая лишь Соединенным Штатам и Бразилии. Накануне стало известно о том, что в Индии за сутки было выявлено более 77 тыс. зараженных COVID-19 - в стране установлен очередной рекорд. За период с начала пандемии в Индии в общей сложности было зарегистрировано уже около 3,4 млн случаев инфицирования COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|