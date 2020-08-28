|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФ
10:42
Фото: vk.com
Вследствие политики экологического регулирования, на которой настаивают его противники-демократы, некоторые регионы Соединенных Штатов сейчас вынуждены приобретать нефть у России, заявил Дональд Трамп.
По словам президента США, в Новой Англии сейчас наиболее высокие издержки на энергетику в стране.
Действующий американский лидер вновь обрушился с резкой критикой на своих противников из Демократической партии, включая Эндрю Куомо, который занимает пост губернатора штата Нью-Йорк. По словам Дональда Трампа, именно по их вине некоторые регионы страны сейчас вынуждены приобретать российскую нефть.
На сегодняшний день "самые высокие издержки на энергетику в США" в Новой Англии, отметил Трамп. Причина этого заключается в том, что Куомо не разрешает провести трубопровод через верхнюю часть штата Нью-Йорк, подчеркнул президент. В результате "нефть и газ, которых у нас очень много", не могут туда поступать, заявил Трамп. Президент говорил об том на встрече со своими сторонниками из штата Нью-Гэмпшир (входит в состав Новой Англии, расположенной на северо-востоке США).
Ранее республиканец предположил, что претендующий на пост главы Белого дома Джо Байден может не дожить до церемонии инаугурации в случае победы на выборах. С таким утверждением выступил Дэн Форест, являющийся вице-губернатором Северной Каролины. По его словам, "сонному Джо" попросту не дотянуть до 20 января, и тогда пост американского президента может занять сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|