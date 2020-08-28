Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФ

10:42

Фото: vk.com



Вследствие политики экологического регулирования, на которой настаивают его противники-демократы, некоторые регионы Соединенных Штатов сейчас вынуждены приобретать нефть у России, заявил Дональд Трамп.



По словам президента США, в Новой Англии сейчас наиболее высокие издержки на энергетику в стране.



Действующий американский лидер вновь обрушился с резкой критикой на своих противников из Демократической партии, включая Эндрю Куомо, который занимает пост губернатора штата Нью-Йорк. По словам Дональда Трампа, именно по их вине некоторые регионы страны сейчас вынуждены приобретать российскую нефть.



На сегодняшний день "самые высокие издержки на энергетику в США" в Новой Англии, отметил Трамп. Причина этого заключается в том, что Куомо не разрешает провести трубопровод через верхнюю часть штата Нью-Йорк, подчеркнул президент. В результате "нефть и газ, которых у нас очень много", не могут туда поступать, заявил Трамп. Президент говорил об том на встрече со своими сторонниками из штата Нью-Гэмпшир (входит в состав Новой Англии, расположенной на северо-востоке США).



Ранее республиканец предположил, что претендующий на пост главы Белого дома Джо Байден может не дожить до церемонии инаугурации в случае победы на выборах. С таким утверждением выступил Дэн Форест, являющийся вице-губернатором Северной Каролины. По его словам, "сонному Джо" попросту не дотянуть до 20 января, и тогда пост американского президента может занять сенатор от Калифорнии Камала Харрис.



Автор: Злата Богатова

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