ИнтерНовости - новости в стране и мире
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Обнародованы кадры российских учений у границы с Аляской
Обнародованы кадры российских учений у границы с Аляской
Путин признал состоявшимися президентские выборы в Белоруссии
Путин признал состоявшимися президентские выборы в Белоруссии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Личный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавирусаЛичный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавируса
Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозгМаск представил свинью с чипом, вживленным в мозг
Трамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФТрамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФ
В Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сынВ Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сын
В Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядкиВ Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФ


10:42
Трамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФФото: vk.com

Вследствие  политики экологического регулирования, на которой настаивают его противники-демократы, некоторые регионы Соединенных Штатов сейчас вынуждены приобретать нефть у России, заявил Дональд Трамп.

По словам президента США, в Новой Англии сейчас наиболее высокие издержки на энергетику в стране.

Действующий американский лидер вновь обрушился с резкой критикой на своих противников из Демократической партии, включая Эндрю Куомо, который занимает пост губернатора штата Нью-Йорк. По словам Дональда Трампа, именно по их вине некоторые регионы страны сейчас вынуждены приобретать российскую нефть.

На сегодняшний день "самые высокие издержки на энергетику в США" в Новой Англии, отметил Трамп. Причина этого заключается в том, что Куомо не разрешает провести трубопровод через верхнюю часть штата Нью-Йорк, подчеркнул президент. В результате "нефть и газ, которых у нас очень много", не могут туда поступать, заявил Трамп. Президент говорил об том на встрече со своими сторонниками из штата Нью-Гэмпшир (входит в состав Новой Англии, расположенной на северо-востоке США).

Ранее республиканец предположил, что претендующий на пост главы Белого дома Джо Байден может не дожить до церемонии инаугурации в случае победы на выборах. С таким утверждением  выступил Дэн Форест, являющийся вице-губернатором Северной Каролины. По его словам, "сонному Джо" попросту не дотянуть до 20 января, и тогда пост американского президента может занять сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильмаФайзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма
Путин создал резерв правоохранителей по просьбе ЛукашенкоПутин создал резерв правоохранителей по просьбе Лукашенко
Байден может не дожить до инаугурации, предположил республиканецБайден может не дожить до инаугурации, предположил республиканец
Российского военного задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой УкраиныРоссийского военного задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru