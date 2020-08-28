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Отправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования США
28.8.2020 22:41
Фото: press-az.com
МИД России предупредил сограждан, выезжающих за рубеж, об угрозе преследования со стороны спецслужб Соединенных Штатов.
По данным ведомства, подобная опасность существует и по запросам американских властей на территории третьих стран.
Сообщение российского внешнеполитического ведомства, сделанное в связи с недавним задержанием и арестом Егора Крючкова, цитирует ТАСС. В тексте указано, что россияне, отправляющиеся за границу, могут оказаться под угрозой преследования со стороны американских спецслужб.
Отмечается, что дипломаты ранее уже неоднократно публиковали подобные предположения, в частности, в сентябре 2013 года, апреле 2014 года, мае 2015 года, апреле 2016 года, феврале 2017 и 2018 годов, а также 25 января прошлого года.
По данным МИД, угроза преследования россиян имеется как в самих Соединенных Штатах, так и на территории третьих стран, где граждан РФ могут арестовать по запросам американских властей.
Ранее посольство России в Вашингтоне выразило готовность оказать помощь 27-летнему гражданину РФ Егору Крючкову, который был арестован в Соединенных Штатах несколько дней назад. Молодого человека заподозрили в причастности к киберпреступлениям.
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