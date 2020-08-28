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Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
28.8.2020 09:02
Фото: osnmedia.ru
Как заявил адвокат Эльман Пашаев, снова представляющий интересы актера Михаила Ефремова, ему предстоит пройти проверку на полиграфе.
Исследование связано с делом о мошенничестве, пояснил юрист в беседе с РИА Новости.
По словам Эльмана Пашаева, его обвинили в том, что он не вернул полтора миллиона рублей, которые три года назад были переданы бизнесменом Анзором Псуноковым. В результате предприниматель начал высказывать подозрения в адрес юриста.
Адвокат Михаила Ефремова подчеркнул, что находился в другом месте в момент предполагаемой передачи денег. Обвинения в свой адрес юрист назвал попыткой Псунокова отомстить. По словам Пашаева, супруга бизнесмена была привлечена по делу о мошеннических действиях. Кроме того, случившееся может быть связано с громким делом о смертельном ДТП с участием Ефремова, предположил Пашаев.
Ранее юрист прокомментировал возвращение к актеру, которого обвиняют в смертельном ДТП. Пашаев заявил, что Ефремов сам захотел, чтобы тот вел его защиту. Оказалось, что все адвокаты, с которыми артист пытался договориться о сотрудничестве, выбирали вариант, подразумевающий признание вины в аварии. Подобная линия защиты подсудимого не устроила, после чего он принял решение вновь воспользоваться услугами Пашаева.
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