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В Бразилии коронавирусом заразилось более 3,7 млн человек
09:10
Фото: vk.com
За последние сутки в Бразилии было выявлено еще более 47,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в период с начала пандемии в стране зафиксировали свыше 3,7 млн положительных анализов, информирует Министерство здравоохранения этого южно-американского государства.
Согласно официальным данным, в Бразилии поправились уже около 2,9 млн человек, у которых ранее был выявлен новый коронавирус. Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 сейчас составляет 117 665, в том числе, 1085 - за минувшие сутки.
Ранее российский посол в Бразилии Сергей Акопов заявил о том, что в этой стране могут начать производить созданную в РФ вакцину от коронавируса. Препарат будет предназначаться для всей Латинской Америки, пояснил дипломат.
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