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Конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан, заявил глава Башкирии
07:59
Фото: rb7.ru
Как подчеркнул Радий Хабиров, ранее жители Башкирии солидарно выразили несогласие с разработками. О том, что конфликт, связанный с шиханом Куштау, к настоящему времени уже в полной мере исчерпан, глава региона рассказал в эфире телевизионного канала "Россия-24".
Ранее глава РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством отдал кабмину и руководству Башкирии поручение разобраться в ситуации, которая сложилась вокруг горы. Президент указал на необходимость выяснить, в частности, каким образом Башкирская содовая компания (БСК) могла перейти в частные руки, а также провести проверку по факту вывода денежных средств в офшоры.
По поручению Путина Генпрокуратура РФ также начала проверку отчуждения государственных акций БСК.
Комментируя ситуацию, связанную с протестами на горе Куштау, Радий Хабиров подчеркнул, что этот конфликт давно уже полностью исчерпан. По словам главы региона, местные жители "очень объединенно и солидарно" выразили свое несогласие с разработками на шихане. Поэтому местные власти "начали понимать", что шихан нельзя рассматривать в качестве сырьевой базы.
Ранее Радий Хабиров, встречавшийся с активистами, которые защищали гору, заявил о том, что деятельность по разработке горы Куштау будет приостановлена вплоть до того, как найдут компромисс. Глава региона подчеркивал, что "уходит БСК", но должны уйти и протестующие.
По факту вырубки деревьев, которая была начата БСК в конце июля, сейчас проводят проверку правоохранительные органы Башкирии. Как заявил ранее и.о. министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов, имеются основания полагать, что действия велись незаконно.
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