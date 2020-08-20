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Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов


09:24
Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократовФото: viadvice.com

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах, которые запланированы на 3 ноября этого года.

Политик заявил, что это большая честь для него.

Выступив на конвенции партии после своего избрания кандидатом в президенты, Джо Байден, как этого требует процедура, выразил формальное согласие. В результате именно ему на выборах 3 ноября 2020 года предстоит побороться за пост американского лидера с действующим главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который является представителем Республиканской партии.

В своей речи перед делегатами конвенции Байден вновь высказал ряд обвинений в адрес Трампа. Бывший вице-президент, в частности, говорил о том, что политика нынешнего лидера привела к разобщению населения и росту агрессии, следствием чего стал страх. По словам Байдена, Америка сейчас практически "погрузилась во тьму".

Байден также указал на рост безработицы и обеднение основной части американцев, тогда как олигархи продолжают увеличивать свои капиталы.

Кроме того, Трамп повинен в дезорганизации системы здравоохранения, что повлекло за собой распространение коронавирусной инфекции. Байден подчеркнул, что действующий "президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией", который заключался в том, чтобы глава государства защитил народ.

При этом Байден заявил, что намерен стать "союзником света, а не тьмы", если ему удастся прийти к власти. И он не допустит, чтобы "Россия организовывала убийства" американских военных.

Напомним, не так давно в американском издании The New York Times вышел материал, связанный с талибами (членов группировки, деятельность которой в РФ официально запрещена), после чего в адрес российских дипломатов в Лондоне и Вашингтоне начали поступать угрозы. В статье утверждалось, что некое подразделение российской военной разведки якобы могло побуждать талибов атаковать военнослужащих международной коалиции, в том числе, американцев.

Автор: Злата Богатова

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