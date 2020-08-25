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В Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
08:56
Фото: akket.com
Паспорта российских журналистов, которые ранее были высланы из Белоруссии, теперь считаются недействительными, передает РИА Новости.
Как стало известно, власти соседнего государства испортили документы, поставив в них штамп о запрете на въезд.
Штампы о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию были поставлены в паспорта российских журналистов, которых ранее выдворили из страны. Согласно действующему законодательству, такие документы на территории России не могут считаться действительными, пояснили в МВД.
В соответствии с российскими законами, в паспорта нельзя вносить непредусмотренные сведения, отметки и записи. С учетом того, что владельцы документов не виноваты в том, что случилось, им не грозит административная ответственность, уточнили в ведомстве.
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК страны, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08%. Его соперница Светлана Тихановская, отказавшись признать результаты, сформировала Координационный совет оппозиции для передачи власти.
С момента оглашения итогов выборов в Минске и других городах Белоруссии продолжаются массовые митинги, начали бастовать рабочие. Во время протестных акций лишь в течение нескольких дней милиция задержала около семи тысяч человек, среди которых были иностранные журналисты, в том числе, российские.
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