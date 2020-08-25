ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Минске задержали членов совета оппозиции
В Минске задержали членов совета оппозиции
К санкциям против России присоединились шесть стран
К санкциям против России присоединились шесть стран
Учителя рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
Учителя рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве в жилом доме произошел взрывВ Москве в жилом доме произошел взрыв
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного годаОнищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В Белоруссии испортили паспорта российских журналистовВ Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
В Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взапертиВ Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взаперти
В Lindt отрицают различия в составе шоколада, реализуемого в России и ЕСВ Lindt отрицают различия в составе шоколада, реализуемого в России и ЕС

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взаперти


25.8.2020 23:04
В Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взапертиФото: livejournal.com

Новый собственник квартиры не интересовался ни недвижимостью, ни животными, которые после смерти владелицы оказались закрытыми в помещении.

В результате соседи на протяжении двух лет подкармливали четырех кошек через щель под дверью.

Как рассказали в управлении государственной жилищной инспекции по Ставропольскому краю, в Ессентуках спустя два года вызволили из квартиры четырех кошек. Животные находились там одни взаперти после смерти хозяйки - одинокой пенсионерки.

Новый собственник квартиры, расположенной в доме № 35 по улице Вокзальной, не проявлял никакой заинтересованности в жилплощади, а также не стал забирать кошек. Поэтому животных неравнодушные соседи продолжали подкармливать через щель под дверью.

Решение о том, чтобы вскрыть квартиру, было принято лишь после того, как жильцы обратились к губернатору Ставрополья через его инстаграм. В результате участковый смог связаться с собственником квартиры и уговорил его прибыть по указанному адресу. Затем дверь в его присутствии была вскрыта сотрудниками МЧС.

Животных сразу же передали в приют "Лучший друг". В квартире проведены работы по дезинфекции помещений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Омские врачи отказали в перевозке Навального в ФРГОмские врачи отказали в перевозке Навального в ФРГ
В Ярославле число погибших после взрыва газа возросло до трехВ Ярославле число погибших после взрыва газа возросло до трех
Юлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелоеЮлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелое
NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле ЗемлиNASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли
Экс-советника Трампа арестовали по делу об отмывании денегЭкс-советника Трампа арестовали по делу об отмывании денег

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru