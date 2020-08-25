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В Ессентуках кошки после смерти хозяйки два года жили взаперти
25.8.2020 23:04
Фото: livejournal.com
Новый собственник квартиры не интересовался ни недвижимостью, ни животными, которые после смерти владелицы оказались закрытыми в помещении.
В результате соседи на протяжении двух лет подкармливали четырех кошек через щель под дверью.
Как рассказали в управлении государственной жилищной инспекции по Ставропольскому краю, в Ессентуках спустя два года вызволили из квартиры четырех кошек. Животные находились там одни взаперти после смерти хозяйки - одинокой пенсионерки.
Новый собственник квартиры, расположенной в доме № 35 по улице Вокзальной, не проявлял никакой заинтересованности в жилплощади, а также не стал забирать кошек. Поэтому животных неравнодушные соседи продолжали подкармливать через щель под дверью.
Решение о том, чтобы вскрыть квартиру, было принято лишь после того, как жильцы обратились к губернатору Ставрополья через его инстаграм. В результате участковый смог связаться с собственником квартиры и уговорил его прибыть по указанному адресу. Затем дверь в его присутствии была вскрыта сотрудниками МЧС.
Животных сразу же передали в приют "Лучший друг". В квартире проведены работы по дезинфекции помещений.
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