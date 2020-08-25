Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Lindt отрицают различия в составе шоколада, реализуемого в России и ЕС

25.8.2020 22:39

Фото: ustlabinfo.ru



Официальные представители компании подчеркивают, что открыты к диалогу с российскими госструктурами, а также выражают уверенность в скором разрешении ситуации.



В Lindt также заверили, что направили ФАС все сведения, необходимые для урегулирования вопроса.



Производитель шоколада Lindt отрицает наличие каких-либо качественных различий в составе продукции, которая предлагается покупателям в России и странах Западной Европы. Пресс-служба компании сообщает, что все необходимые сведения уже были переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.



Пресс-служба компании ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" при этом подчеркивает, что на их предприятиях нет специальных производственных мощностей либо отдельных технологических линий для изготовления шоколадной продукции, которая была бы предназначена для продаж лишь в России или в каком-то другом государстве. Подчеркнув, что в РФ продается продукция Lindt, произведенная на фабриках в Европе, в компании отметили, что при изготовлении шоколада, независимо от того, где его будут реализовывать, используют одни и те же ингредиенты единообразного качества.



Ранее ФАС сообщила о том, что по факту продажи в РФ продукции компании Lindt не такого качества, как на территории Евросообщества, завели дело. По данным антимонопольной службы, обещая потребителям изготовленный по традиционным рецептам шоколад оригинального качества, в нашей стране производитель реализует продукцию, которая адаптирована для российского рынка.



В сообщении ведомства указывалось, что производителю ранее уже были направлены предупреждения, причем действие последнего истекло еще 31 июля. Но до сих пор компания не уведомила ФАС о том, что требования об устранении выявленных нарушений были выполнены.



Автор: Злата Богатова

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