Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФАС завела дело о продаже продукции Lindt не такого качества, как в Европе

25.8.2020 21:10

Фото: smi2.net



По мнению антимонопольной службы, хотя производитель обещает покупателям созданный по традиционным рецептам шоколад оригинального качества, в стране продают продукцию, которая адаптирована для российского рынка.



В результате было возбуждено дело по соответствующей статье.



Как указано в сообщении на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в отношении производителя шоколада Lindt компании "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" было решено возбудить дело по признакам нарушения закона о конкуренции.



По мнению экспертов службы, состав шоколада, который продают под одним и тем же брендом в нашей стране и на территории европейских государств, отличается. В сообщении подчеркивается, что речь идет о качественных различиях.



Кроме того, производителю ранее уже были направлены предупреждения, причем действие последнего истекло еще 31 июля. Но до сих пор компания не уведомила ФАС о том, что требования об устранении выявленных нарушений были выполнены.



Автор: Злата Богатова

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