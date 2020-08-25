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ФАС завела дело о продаже продукции Lindt не такого качества, как в Европе
25.8.2020 21:10
Фото: smi2.net
По мнению антимонопольной службы, хотя производитель обещает покупателям созданный по традиционным рецептам шоколад оригинального качества, в стране продают продукцию, которая адаптирована для российского рынка.
В результате было возбуждено дело по соответствующей статье.
Как указано в сообщении на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в отношении производителя шоколада Lindt компании "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" было решено возбудить дело по признакам нарушения закона о конкуренции.
По мнению экспертов службы, состав шоколада, который продают под одним и тем же брендом в нашей стране и на территории европейских государств, отличается. В сообщении подчеркивается, что речь идет о качественных различиях.
Кроме того, производителю ранее уже были направлены предупреждения, причем действие последнего истекло еще 31 июля. Но до сих пор компания не уведомила ФАС о том, что требования об устранении выявленных нарушений были выполнены.
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