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В США никогда не будет социализма, заверил Трамп
25.8.2020 10:14
Фото: lifedon.com.ua
Американский президент Дональд Трамп пообещал, что в Соединенных Штатах никогда не воцарится социализм.
Глава Белого дома заявил об этом во время выступления на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
В своей речи президент США перечислил некоторые достижения своей администрации, особо выделив снижение стоимости лекарств. По словам Дональда Трампа, в ряде социалистических государств наиболее низкие цены на препараты, и это единственное, что у них стоило бы позаимствовать.
Помимо доступной стоимости лекарственных средств, Соединенные Штаты никогда не будут иметь ничего общего с социалистическими странами, подчеркнул политик.
Американский лидер за считанные минуты до своего выступления был утвержден кандидатом в президенты от республиканцев по решению делегатов партийного слета. Процесс голосования еще не окончен. На текущий момент в активе нынешнего главы государства уже имеется свыше двух тысяч голосов. При этом для выдвижения ему было достаточно набрать около 1,3 тысяч.
Ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах, которые запланированы на 3 ноября этого года.
В своей речи перед утвердившими его делегатами конвенции Байден вновь высказал ряд обвинений в адрес Трампа. Бывший вице-президент, в частности, говорил о том, что политика нынешнего лидера привела к разобщению населения и росту агрессии, следствием чего стал страх. По словам Байдена, Америка сейчас практически "погрузилась во тьму".
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