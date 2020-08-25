Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США никогда не будет социализма, заверил Трамп

25.8.2020 10:14

Фото: lifedon.com.ua



Американский президент Дональд Трамп пообещал, что в Соединенных Штатах никогда не воцарится социализм.



Глава Белого дома заявил об этом во время выступления на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).



В своей речи президент США перечислил некоторые достижения своей администрации, особо выделив снижение стоимости лекарств. По словам Дональда Трампа, в ряде социалистических государств наиболее низкие цены на препараты, и это единственное, что у них стоило бы позаимствовать.



Помимо доступной стоимости лекарственных средств, Соединенные Штаты никогда не будут иметь ничего общего с социалистическими странами, подчеркнул политик.



Американский лидер за считанные минуты до своего выступления был утвержден кандидатом в президенты от республиканцев по решению делегатов партийного слета. Процесс голосования еще не окончен. На текущий момент в активе нынешнего главы государства уже имеется свыше двух тысяч голосов. При этом для выдвижения ему было достаточно набрать около 1,3 тысяч.



Ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах, которые запланированы на 3 ноября этого года.



В своей речи перед утвердившими его делегатами конвенции Байден вновь высказал ряд обвинений в адрес Трампа. Бывший вице-президент, в частности, говорил о том, что политика нынешнего лидера привела к разобщению населения и росту агрессии, следствием чего стал страх. По словам Байдена, Америка сейчас практически "погрузилась во тьму".



Автор: Злата Богатова

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