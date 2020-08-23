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Учителя рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
04:04
Фото: vk.com
Педагоги сообщили, как будут организованы занятия в новом учебном году в школах Москвы и Санкт-Петербурга, передает "МК".
Как пишет газета, в частности, занятия будут проводиться в различное время. Благодаря тому, что уроки будут начинаться с 08:15 до 10:20 по московскому времени, администрации учебных заведений надеются обойтись без занятий во вторую и третью смены.
По словам педагога одной из школ Северной столицы Елены Николаевой, позже всего будут приходить в свои образовательные учреждения учащиеся шести- и восьмиклассники. Дело в том, что занятий у них меньше, а из дома они уже могут приходить самостоятельно. Предполагается, что заканчивать учебу они будут примерно в четыре часа дня.
Учительница пояснила, что аналогичные изменения вводятся и в одной из московских школ, где работает ее коллега. При этом в столовые ребят будут пускать лишь по три-четыре класса. На прием пищи им будет отводиться примерно десять минут. Учитывая, что многие дети могут приносить еду с собой из дома, педагоги надеются, что руководство разрешит школьникам перекусывать прямо в классах.
Кроме того, как рассказала завуч одной из столичных школ, в случае недомогания школьника теперь будут отпускать из учебного заведения исключительно вместе с родителями. В случае, если взрослые не смогут оперативно прибыть в школу либо состояние ребенка будет вызывать опасение, нужно будет вызывать скорую помощь. До ее приезда школьника изолируют от одноклассников.
По словам завуча, если у какого-то учащегося подтвердится коронавирус, весь его класс перейдет на удаленный формат учебы на две недели. Если заболеет педагог, на карантин могут отправить учащихся сразу нескольких классов.
При этом остается открытым вопрос с возможностью пропуска занятий по записке от родителей. Возможно, подобное полностью официально запретят, и при всех пропусках взрослым необходимо будет обеспечить визит ребенка к врачу. Как с этим справятся педиатры в поликлиниках, можно пока только догадываться.
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