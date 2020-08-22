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В Москве выбрали «Миссис Россия – 2020»


11:16
В Москве выбрали «Миссис Россия – 2020»Фото: aif.ru

Вечером минувшей субботы, 22 августа, в российской столице провели финальный этап конкурса красоты для замужних женщин, который окончился торжественной церемонией награждения победительниц, передает ТАСС.

Титул "Миссис Россия - 2020" на этот раз достался Дарье Ивановой, которая является мамой трех детей.

По словам победительницы, которая в прошлом уже успела завоевать Гран-при регионального конкурса "Миссис Нижний Новгород - 2020", в будущем она будет "продвигать ценности этого замечательного конкурса: материнство и добро". Об этом Дарья Иванова рассказала, когда ей вручали награду.

Титул "Миссис Россия Globe" в этом году получила жительница Челябинска Екатерина Цветкова, которая руководит строительной компанией. Представительница Южного Урала станет участницей международного конкурса Mrs. Globe, который пройдет в Китае.

Гран-при "Миссис Россия – 2020" был присужден Александре Черной. Жительница Московской области имеет собственное производство одежды.

Первой, второй, третьей и четвертой вице-миссис были объявлены соответственно Татьяна Полонникова из Новороссийска, Мария Копылова из Анапы, Юлия Пышкина из Великого Новгорода и жительница Ставрополя Маргарита Фомина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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