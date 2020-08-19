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Ученые просветили 3D-томографом древнеегипетские мумии змей и птиц


09:41
Ученые просветили 3D-томографом древнеегипетские мумии змей и птицФото: livejournal.com

Исследователям удалось узнать много нового об обрядах древних египтян после того, как они просветили 3D-томографом мумии змей и птиц.

Свои выводы ученые опубликовали в журнале Scientific Reports, передает ТАСС.

Ученые смогли узнать обстоятельства гибели и некоторые детали из жизни неизвестных кошки, птицы и рептилии, просветив их мумии рентгеновским компьютерным томографом. Об исследовании рассказал один из авторов проекта, профессор британского Университета Суонси Ричард Джонстон. По его словам, животные жили около двух тысячелетий назад.

В ходе работы ученые провели полноценную аутопсию, выяснив, в каких условиях содержались и почему умерли несколько животных, а также птица из отряда соколообразных. В частности, исследователи полагают, что во время одного из религиозных обрядов древних египтян был задушен пятимесячный котенок. Пустельга же умерла по естественным причинам.

Изучив при помощи томографа мумию молодой змеи, ученые пришли к выводу, что это египетская кобра (Naja haje). Незадолго до гибели она страдала от жажды, а в ее пасти отсутствовали клыки и некоторые другие зубы. При этом рот змеи был открыт специфическим образом. Подобное исследователи в прошлом наблюдали у человеческих мумий и забальзамированного священного быка Аписа, однако у других животных еще не встречали.

Древние египтяне мумифицировали не только останки своих фараонов и их близких, но и их любимых животных. Кроме того, тщательно бальзамировались кошки, крокодилы или бабуины, которые считались священными. Несколько лет назад в южной части Каира археологи обнаружили кладбище, где были найдены порядка 8 млн мумифицированных собак. В окрестностях древнего порта Беренис также в прошлом отыскали сотни мумий кошек и других животных.

Осенью прошлого года во Франции разгадали тайну необычной мумии кошки, не нарушая ее целостность. Эксперты Института национальных археологических исследований исследовали артефакт, датированный примерно 2,5 тысячами лет, который в настоящее время находится в Музее изобразительных искусств французского города Ренн в Бретани. Как оказалось, внутри мумии скрывалось несколько кошачьих скелетов: "три почти целых хвоста" и "пять задних лап".

Автор: Злата Богатова

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