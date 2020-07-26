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Емельяненко не намерен засчитывать себе поражение от Исмаилова
26.7.2020 18:21
Фото: vk.com
Как заявил экс-чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко, его соперник "пусть засчитает эту победу себе".
Однако сам он не намерен считать себя проигравшим и не собирается засчитывать это поражение от Магомеда Исмаилова.
Комментарий 38-летнего тяжеловеса, назвавшего победу своего оппонента "стремной", цитирует Vseprosport. Как подчеркнул Александр Емельяненко, он "вышел драться", в отличие от соперника и полагал, что Магомед Исмаилов "выйдет биться за свою честь". Однако Мага, констатировал Емельяненко, "как и все, бросается в ноги" и спасался, чем мог.
При этом Емельяненко отметил, что был лучше соперника готов к поединку функционально. На протяжении большей части встречи он практически не ощущал никакой угрозы. Пусть Исмаилов "засчитает эту победу себе", однако Емельяненко не намерен считать результат боя своим поражением.
Кроме того, у бойца были некоторые вопросы к действиям рефери во время из поединка. По словам Емельяненко, когда бой переводится в партер для создания видимости работы, необходимо "поднимать бойцов в стойку".
Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоялся в Сочи 24 июля. Поединок был организован в рамках турнира ACA 107. Исмаилов в течение встречи доминировал, после чего в третьем раунде рефери остановил добивание Емельяненко, находившегося под соперником. Поражение тяжеловеса было зафиксировано нокаутом.
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