Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Емельяненко не намерен засчитывать себе поражение от Исмаилова

26.7.2020 18:21

Фото: vk.com



Как заявил экс-чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко, его соперник "пусть засчитает эту победу себе".



Однако сам он не намерен считать себя проигравшим и не собирается засчитывать это поражение от Магомеда Исмаилова.



Комментарий 38-летнего тяжеловеса, назвавшего победу своего оппонента "стремной", цитирует Vseprosport. Как подчеркнул Александр Емельяненко, он "вышел драться", в отличие от соперника и полагал, что Магомед Исмаилов "выйдет биться за свою честь". Однако Мага, констатировал Емельяненко, "как и все, бросается в ноги" и спасался, чем мог.



При этом Емельяненко отметил, что был лучше соперника готов к поединку функционально. На протяжении большей части встречи он практически не ощущал никакой угрозы. Пусть Исмаилов "засчитает эту победу себе", однако Емельяненко не намерен считать результат боя своим поражением.



Кроме того, у бойца были некоторые вопросы к действиям рефери во время из поединка. По словам Емельяненко, когда бой переводится в партер для создания видимости работы, необходимо "поднимать бойцов в стойку".



Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоялся в Сочи 24 июля. Поединок был организован в рамках турнира ACA 107. Исмаилов в течение встречи доминировал, после чего в третьем раунде рефери остановил добивание Емельяненко, находившегося под соперником. Поражение тяжеловеса было зафиксировано нокаутом.



Автор: Злата Богатова

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