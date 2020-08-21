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Эрдоган: Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа
21.8.2020 21:11
Фото: ynet.co.il
Масштабное месторождение природного газа в Черном море смогла обнаружить Турция, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает Anadolu Ajansı, глава государства рассказал об этом, когда выступал во стамбульском дворце Долмабахче.
По словам Эрдогана, по предварительным оценкам специалистов, в месторождении "Туна-1" может находиться 320 млрд кубометров природного газа. Турецкий лидер при этом отметил, что энергетика представляет собой не только основной фактор развития, но и имеет большое значение для обеспечения национальной независимости.
Турецкий лидер в своей речи указал, что целью руководства страны является передача газа с этого месторождения в народное пользование народа уже до 2023 года. По словам Эрдогана, власти решительно намерены полностью решить проблемы в энергетической сфере.
Залежи природного газа находятся в земле на различной глубине, добыча ведется с уровня до 6 тыс. метров. Наиболее частым способом добычи является сейчас бурение скважин.
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