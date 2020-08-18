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В Тюмени у кошки подтвердился COVID-19
13:15
Фото: vk.com
В конце июля и начале августа в Тюмени проводилась массовая проверка на коронавирус домашних животных, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Как оказалось, у одной кошки было лабораторно подтверждено заражение COVID-19.
Владельцы инфицированного животного не заметили у своего питомца никаких симптомов. Вместе с тем, хозяевам было рекомендовано в ближайшие две недели изолировать кошку: не выпускать ее из дома и не допускать контактов с другими животными.
В Роспотребнадзоре напомнили, что по данным, которые приводит Всемирная организация здравоохранения животных, в мире еще не было зафиксировано ни одного случая заражения людей коронавирусом от кошек.
Ранее в США COVID-19 был выявлен у нескольких тигров, а в минувшем мае в Москве подтвердили заражение коронавирусом пятилетней кошки. Вместе с тем, специалисты скептически восприняли такие известия. По мнению некоторых ученых, эффективность тестирования животных на коронавирусную инфекцию пока нельзя считать доказанной и заслуживающей доверия.
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