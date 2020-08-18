|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мятежники создали комитет спасения народа и закрыли границы Мали
11:13
Фото: accentnews.ge
Вплоть до особого распоряжения все границы Мали будут закрыты, заявили военные, накануне осуществившие мятеж в стране.
Об этом сегодня сообщает телевизионный канал ORTM 1.
Как стало известно, на территории республики также вводится комендантский час, который будет действовать в вечернее и ночное время.
Ранее о закрытии своих границ с Мали, включая воздушные, официально объявило Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Объединение, в которое входит пятнадцать государств, осудило мятеж.
Накануне, 18 августа, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта вместе с премьер-министром Бубу Сиссе был взят под стражу военными, которые устроили мятеж. Вскоре глава государства объявил об уходе в отставку.
Вскоре после этого военные, захватившие власть в Мали, сделали заявление о формировании Национального комитета спасения народа. Как передает Agence France-Presse, участники переворота призывают к политическим изменениям, которые позволят подготовить страну к проведению выборов.
В своем обращении мятежники также выразили готовность исполнять все международные соглашения, в которых принимает участие Мали.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|