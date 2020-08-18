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В Мали мятежные военные арестовали президента и премьер-министра
18.8.2020 21:51
Фото: la-croix.com
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта вместе с премьер-министром Бубу Сиссе был взят под стражу военными, которые устроили мятеж.
О развитии событий в этом западно-африканском государстве рассказывает портал Jeune Afrique.
Ранее появились сведения о том, что мятежники захватили нескольких министров, которые были вывезены в неизвестном направлении. Предположительно, речь шла о главах МИД и Минэкономики Мали.
Со ссылкой на ряд "правительственных и дипломатических источников" сайт журнала сообщает об аресте Ибрагима Бубакара Кейты. Президент находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда туда ворвались поднявшие бунт военные. В результате они захватили главу государства и его сына. Это случилось примерно в 16:30 по местному времени (19:30 по Москве).
По данным Jeune Afrique, вместе с президентом находился премьер-министр Бубу Сиссе, который был также арестован мятежниками.
Власти прокомментировали происходящее лишь спустя нескольких часов после начала событий. Отмечается, что правительство Мали обратилось к мятежником с призывом руководствоваться разумом и к патриотическими чувствами, настаивая на том, "чтобы оружие замолчало".
Бунт военных сегодня утром начался на крупной базе ВС Мали, расположенной неподалеку от дворца президента Бамако - столице страны. Мятежники потребовали от президента Кейты покинуть страну, иначе они готовы применить силового методы.
На протяжении последних нескольких недель в Мали продолжались массовые протестные акции. Манифестанты требовали отставки Кейты и Сиссе. Сегодня на столичной площади Независимости также собрались митингующие.
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