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Норвежца арестовали из-за встречи с «разведчиком РФ»


18.8.2020 11:00
Норвежца арестовали из-за встречи с «разведчиком РФ»Фото: smi2.net

В Осло задержан подданный королевства Норвегии, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, передает агентство Associated Press (AP). Со ссылкой на Полицейскую службу безопасности страны отмечается, что мужчина встречался со "шпионом".

Норвежец был арестован полицейскими в связи с подозрениями в передаче секретных данных "российскому шпиону", сообщает агентство.

Пресс-секретарь Полицейской службы безопасности, комментируя инцидент, пояснила, что задержанный мог располагать сведениями, которые представляли интерес для спецслужб других государств. Представительница ведомства отметила, что подозреваемый имел доступ к такой информацию благодаря своей работе.

Официальные источники, учитывая специфику этого дела, не предоставили более конкретных данных о личности арестованного. Вместе с тем, в ряде норвежских СМИ появились публикации о том, что речь идет о работнике нефтегазовой компании DNV GL. Предположительно, он передавать информацию, связанную с промышленной сферой.

Известно также, что задержанный вину признавать отказывается. Судебные слушания будут проводиться при закрытых дверях. В случае, если подозреваемого признают виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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