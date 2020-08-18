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Норвежца арестовали из-за встречи с «разведчиком РФ»
18.8.2020 11:00
Фото: smi2.net
В Осло задержан подданный королевства Норвегии, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, передает агентство Associated Press (AP). Со ссылкой на Полицейскую службу безопасности страны отмечается, что мужчина встречался со "шпионом".
Норвежец был арестован полицейскими в связи с подозрениями в передаче секретных данных "российскому шпиону", сообщает агентство.
Пресс-секретарь Полицейской службы безопасности, комментируя инцидент, пояснила, что задержанный мог располагать сведениями, которые представляли интерес для спецслужб других государств. Представительница ведомства отметила, что подозреваемый имел доступ к такой информацию благодаря своей работе.
Официальные источники, учитывая специфику этого дела, не предоставили более конкретных данных о личности арестованного. Вместе с тем, в ряде норвежских СМИ появились публикации о том, что речь идет о работнике нефтегазовой компании DNV GL. Предположительно, он передавать информацию, связанную с промышленной сферой.
Известно также, что задержанный вину признавать отказывается. Судебные слушания будут проводиться при закрытых дверях. В случае, если подозреваемого признают виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
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