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Женская сеть myJulia.ru
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Министр энергетики Новак заболел коронавирусом
10:25
Фото: e-gzt.ru
Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией и в настоящее время лечится в Москве, сообщил Михаил Мишустин.
Рассказав об этом в Благовещенске, премьер-министр пожелал Новаку скорейшего выздоровления.
По словам Михаила Мишустина, Александр Новак "прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву", где уже начал лечиться от коронавируса.
В энергетическом ведомстве пояснили, что у министра оказался положительным тест, который взяли на Камчатке. Сразу после этого Новак возвратился в столицу, где снова обратился к медикам. Два повторных теста подтвердили заражение коронавирусом.
При этом самочувствие министра хорошее. Предполагается, что в среду, 19 августа, Новак примет участие в заседании министерского комитета ОПЕК+, которое состоится в формате видеосвязи.
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