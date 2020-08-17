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Министр энергетики Новак заболел коронавирусом


10:25
Министр энергетики Новак заболел коронавирусомФото: e-gzt.ru

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией и в настоящее время лечится в Москве, сообщил Михаил Мишустин.

Рассказав об этом в Благовещенске, премьер-министр пожелал Новаку скорейшего выздоровления.

По словам Михаила Мишустина, Александр Новак "прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву", где уже начал лечиться от коронавируса.

В энергетическом ведомстве пояснили, что у министра оказался положительным тест, который взяли на Камчатке. Сразу после этого Новак возвратился в столицу, где снова обратился к медикам. Два повторных теста подтвердили заражение коронавирусом.

При этом самочувствие министра хорошее. Предполагается, что в среду, 19 августа, Новак примет участие в заседании министерского комитета ОПЕК+, которое состоится в формате видеосвязи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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