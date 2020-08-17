Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нидерландах обнаружили жучок в машине российского военного атташе

17.8.2020 14:07

Фото: press-az.com



После того, как в служебном автомобиле российского военного атташе в Нидерландах обнаружили так называемый жучок, в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах королевства в нашей стране Доминик Баккер-Кюлинг.



Иностранному дипломату выразили решительный протест в связи с инцидентом.



Кроме того, представительнице Нидерландов указали "незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению" такого рода инцидентов, которые противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.



Прокомментировав случившееся, в отечественном внешнеполитическом ведомстве пояснили, что подобные происшествия расценивают как недружественные действия, способные негативно повлиять на и без того довольно сложные взаимоотношения двух стран.



Напомним, в минувшем июле власти Нидерландов объявили о планах обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского лайнера, который выполнял рейс МН17. Как указывал МИД королевства, власти Нидерландов готовы предоставить все имеющиеся сведения по данному делу. Отмечалось, что переданные в суд материалы будут также использоваться при рассмотрении индивидуальных исков, с которыми ранее обращались родственники погибших.



Автор: Злата Богатова

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