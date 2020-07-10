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Власти Нидерландов готовят иск в ЕСПЧ против РФ в связи с крушением МН17
10.7.2020 19:29
Фото: sledcom.ru
Правительство Нидерландов намерено обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского лайнера, который выполнял рейс МН17.
Соответствующее заявление сегодня было опубликовано МИД Нидерландов.
В тексте указано, что голландское правительство приняло решение о подаче иска против России в связи с авиакатастрофой.
Обращаясь в ЕСПЧ в связи с крушением МН17, власти Нидерландов намерены предоставить все имеющиеся сведения по данному делу. Отмечается, что переданные в суд материалы будут также использоваться при рассмотрении индивидуальных исков, с которыми ранее обращались родственники погибших.
Самым главным приоритетом правительства Нидерландов остается сейчас добиться справедливости для почти трехсот человек, погибших в результате авиакатастрофы, подчеркнул глава МИД Нидерландов Стив Блок.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала издание книги Махадзира Ибрагима о причинах крушения самолета. По ее словам, на Западе эти трагические события продолжают освещать однобоко, поэтому в России особенно приветствуют формирование в малайзийском обществе собственной позиции по катастрофе рейса MH17.
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