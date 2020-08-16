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Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
09:21
Фото: livelive.ru
По решению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в отставку уходит глава Минздрава региона Александр Витько, который проработал на этом посту тринадцать лет. Соответствующее заявление сегодня сделала пресс-служба краевого правительства.
Как стало известно, пост министра здравоохранения Хабаровского края займет Евгений Никонов. В прошлом он был замглавы правительства региона по социальным вопросам.
Отмечается, что Михаил Дегтярев объявил о своем решении в ходе аппаратного совещания, состоявшегося после проверки поликлиники. Врио главы региона сообщил об отставке Александра Витько и назначении Евгения Никонова, пояснив, что местные жители сейчас чаще всего жалуются на систему здравоохранения.
Во время сегодняшнего визита в одну из городских поликлиник Дегтярев общался с пациентами, интересуясь их мнением о качестве медицинской помощи. В пресс-службе правительства пояснили, что в больнице не соблюдался режим термометрии, а результаты исследований не отправляли на электронную почту. Среди специалистов наблюдалась нехватка терапевтов и педиатров. Кроме того, охрана медицинского учреждения отличалась агрессивным поведением.
Дегтярев подчеркнул, в крае сейчас "остро строит вопрос организации дружелюбной системы здравоохранения", в в первую очередь речь идет о поликлиниках.
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