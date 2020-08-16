ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Орловской области 5 человек стали жертвами ДТП
В Орловской области 5 человек стали жертвами ДТП
В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева
В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВС США нанесли авиаудар по сирийским военнымВС США нанесли авиаудар по сирийским военным
Вертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТВертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТ
В центре «Вектор» начинается второй этап испытания вакцины от коронавирусаВ центре «Вектор» начинается второй этап испытания вакцины от коронавируса
Тихановская выразила готовность стать лидером нацииТихановская выразила готовность стать лидером нации
В столице Сомали боевики атаковали отель: погибли более 10 человекВ столице Сомали боевики атаковали отель: погибли более 10 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края


09:21
Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского краяФото: livelive.ru

По решению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в отставку уходит глава Минздрава региона Александр Витько, который проработал на этом посту тринадцать лет. Соответствующее заявление сегодня сделала пресс-служба краевого правительства.

Как стало известно, пост министра здравоохранения Хабаровского края займет Евгений Никонов. В прошлом он был замглавы правительства региона по социальным вопросам.

Отмечается, что Михаил Дегтярев объявил о своем решении в ходе аппаратного совещания, состоявшегося после проверки поликлиники. Врио главы региона сообщил об отставке Александра Витько и назначении Евгения Никонова, пояснив, что местные жители сейчас чаще всего жалуются на систему здравоохранения.

Во время сегодняшнего визита в одну из городских поликлиник Дегтярев общался с пациентами, интересуясь их мнением о качестве медицинской помощи. В пресс-службе правительства пояснили, что в больнице не соблюдался режим термометрии, а результаты исследований не отправляли на электронную почту. Среди специалистов наблюдалась нехватка терапевтов и педиатров. Кроме того, охрана медицинского учреждения отличалась агрессивным поведением.

Дегтярев подчеркнул, в крае сейчас "остро строит вопрос организации дружелюбной системы здравоохранения", в в первую очередь речь идет о поликлиниках.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19
В Мексике 10 человек погибли в ДТПВ Мексике 10 человек погибли в ДТП
В Коми из-за обрушения конвейера на шахте погибли четыре горнякаВ Коми из-за обрушения конвейера на шахте погибли четыре горняка
Под Рязанью на летней подработке погиб 16-летний юношаПод Рязанью на летней подработке погиб 16-летний юноша
В Лондоне умер 29-летний внук НазарбаеваВ Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru