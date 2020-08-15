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В Москве погиб мужчина, упавший на рельсы в метро


15.8.2020 21:43
В Москве погиб мужчина, упавший на рельсы в метроФото: vk.com

ЧП случилось на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, в московском метро на десять минут отключалось напряжение контактного рельса.

Вечером в субботу на рельсы столичного метро упал пассажир. К сожалению, несмотря на все оперативные меры, спасти его не удалось. ЧП случилось примерно в 18:00. Отмечается, что в целях спасения пострадавшего на десять минут было отключено напряжение контактного рельса.

Причины трагического происшествия пока остаются неизвестными.

В связи с инцидентом на некоторое время было прервано движение на участке "Спартак" - "Баррикадная" в направлении центра.

Сведения о случившемся подтвердили в пресс-службе столичного метрополитена. В настоящее время движение на "фиолетовой" линии вводится в график, пояснили представители подземки.

Автор: Злата Богатова

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