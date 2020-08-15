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Штаб Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти


15.8.2020 15:54
Штаб Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера властиФото: censor.net

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, отказавшись признавать официальные результаты голосования, ранее объявила о формировании координационного совета для трансфера власти в стране. Штаб Тихановской уже начал принимать заявки на членство от организаций и объединений.

Как указано в сообщении штаба, критериями для принятия в координационный совет, являются уважение и доверие социальной группы; белорусское гражданство и возможность очно участвовать в деятельности совета; убежденность в том, что выборы проходили с нарушениями, что спровоцировало насилие и требует общественной реакции "для организации трансфера власти"; готовность делиться идеями в целях перемен к лучшему и к конструктивному обсуждению предложений, а также уважительное отношение к мнениям других членов совета.

Отмечается, что в основной состав совета войдут далеко не все желающие, однако все они могут предлагать свои идеи к обсуждению.

Ранее МВД Белоруссии информировало о том, что после протестов возбуждено более 90 уголовных дел. По официальным данным, по стране в общей сложности было задержано свыше 6 тыс. участников манифестаций. В стычках пострадали более сотрудников милиции. О количестве тех, кто мог получить травмы среди участников протестов, данные пока поступают противоречивые. В Минздраве заявили, что в больницах остаются около 150 человек.

Автор: Злата Богатова

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