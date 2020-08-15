Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии после протестов возбуждено более 90 уголовных дел

15.8.2020 13:25

Фото: lifedon.com.ua



Свыше 120 сотрудников милиции пострадали в ходе протестов в Белоруссии, заявили в МВД страны.



В период с 9 по 13 августа возбудили более девяноста уголовных дел, указано в заявлении, которое накануне было опубликовано на официальном сайте ведомства.



По данным МВД, в ходе массовых беспорядков, которые отмечались в стране в течение нескольких дней - с 9 по 13 августа, пострадало более 120 милиционеров. По итогам проверки следственные органы уже приняли решение о возбуждении свыше 90 уголовных дел. В тексте подчеркивается, что правовую оценку дадут всем противоправным деяниям.



Пресс-служба МВД Белоруссии обратилась к гражданам страны с призывом стараться соблюдать действующее законодательство. Правоохранительные органы, отмечается в заявлении, будут продолжать "обеспечивать правопорядок и спокойствие своих граждан всеми доступными методами и средствами".



Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили о том, что в больницах остаются более полутора сотен пострадавших во время протестных акций. Некоторые из них были доставлены в медицинские учреждения из отделений милиции. В МВД опровергли сведения о том, что задержанные могли подвергаться издевательствам и физическому насилию, однако в белорусской прессе продолжают публиковать свидетельства травмированных манифестантов и рассказы очевидцев.



Автор: Злата Богатова

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