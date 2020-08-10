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СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»


15:10
СМИ: Месси хочет уйти из «Барселоны»Фото: livejournal.com

Лидер "Барселоны" Лионель Месси принял решение об уходе, пишут зарубежные СМИ.

Спортсмен задумался об этом после разгрома в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии".

После разгромного проигрыша со счетом 2:8 аргентинец Лионель Месси, являющийся лидером "Барселоны", принял решение о переходе в другую команду.

Месси намеревается стать свободным агентом, как только истечет срок действия его контракта - через год, утверждают источники. Предположительно, знаменитый футболист продолжит карьеру в составе миланского "Интера", уточняют зарубежные средства массовой информации.

Отмечается, что букмекеры восприняли известие скептически: они предлагают коэффициент 4,00 на переход Месси в "Интер" и 1,20 на то, что аргентинец продолжит выступления в "Барселоне". Варианты с "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" идут соответственно с коэффициентом 6,00 и 20,00.

Автор: Злата Богатова

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