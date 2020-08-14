Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге готовятся к открытию памятника Виктору Цою

11:30

Фото: dixinews.ru



Памятник появится в Кировском районе Северной столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя местного отдела культуры Ирину Быстрову. По ее словам, сейчас уже ведутся работы по установке.



Монумент только что доставили из Москвы, уточнила представительница районной администрации.



В августе в Петербурге откроют памятник лидеру группы "Кино" Виктору Цою. В качестве заказчика работ по установке монумента выступает Фонд "Памяти Виктора Цоя". Совместно с ним администрация Кировского района организует торжественную церемонию по случаю открытия монумента.



Дата мероприятия пока еще не определена. Власти ожидают, когда памятник установят, а потом вопросы проведения церемонии будут согласованы со всеми заинтересованными сторонами. По словам Ирины Быстровой, это может произойти "в самое ближайшее время, в августе".



Монумент появится в сквере, который расположен на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Как пояснила Быстрова, в прошлом Цой некоторое время проживал в Кировском районе.



По словам учредителя и руководителя Фонда "Памяти Виктора Цоя" Светланы Власовой, бронзовую скульптуру высотой в три метра создал Матвей Макушкин. Памятник изображает артиста в полный рост с устремленным вверх взглядом. Власова пояснила, что дата открытия может быть названа на следующей неделе, сразу после того, как завершатся работы по установке памятника.



Советский рок-исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990) Виктор Цой трагически погиб 15 августа 1990 года. Музыканта похоронили на Богословском кладбище Северной столицы.



Ранее стало известно о переносе премьеры фильма "Цой" российского режиссера Алексея Учителя. Показ ленты начнется не в конце августа, как предполагалось ранее, а в начале сентября.



Автор: Злата Богатова

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