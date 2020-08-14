|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Скончалась певица Валентина Легкоступова
14.8.2020 19:20
Фото: vk.com
Валентина Легкоступова
В пятницу в Москве в возрасте 54 лет умерла известная российская певица Валентина Легкоступова.
О кончине звезды рассказала ее дочь Анетта Бриль.
Дочь певицы в своем Instagram опубликовала фотографию Валентины Легкоступовой и сообщила о ее смерти. По словам Анетты Бриль, певица скончалась сегодня в 15:30. Артистке было лишь пятьдесят четыре года.
Несколько дней назад в российских СМИ распространились публикации о том, что Легкоступова была экстренно госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. Правоохранительные органы приступили к проверке. В качестве основной версии сейчас рассматривается падение певицы, в результате которого она могла разбить голову о пол ванной комнаты.
Ранее стало известно о смерти российского актера театра и кино Сергея Куницкого. Артист Московского губернского театра, также известный зрителям по фильмам "Битва за Севастополь", "Мы из будущего" и многим другим, умер на тридцать шестом году жизни.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|