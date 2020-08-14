ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Лукашенко в ближайшее время выступит с обращением к народу
СМИ: Лукашенко в ближайшее время выступит с обращением к народу
Доход несовершеннолетней дочери губернатора Рязанской области вдвое превысил отцовский
Доход несовершеннолетней дочери губернатора Рязанской области вдвое превысил отцовский
В Москве в посольство Йемена ворвались иностранные военные
В Москве в посольство Йемена ворвались иностранные военные
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержанные под Минском россияне вернулись в РФЗадержанные под Минском россияне вернулись в РФ
Скончалась певица Валентина ЛегкоступоваСкончалась певица Валентина Легкоступова
Опрос: российские врачи с недоверием относятся к вакцине от коронавирусаОпрос: российские врачи с недоверием относятся к вакцине от коронавируса
СМИ: Пентагон формирует группу для расследования случаев наблюдения ВВС США за НЛОСМИ: Пентагон формирует группу для расследования случаев наблюдения ВВС США за НЛО
Великобритания возобновила карантин для прибывающих из некоторых странВеликобритания возобновила карантин для прибывающих из некоторых стран

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер
Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.Торт без хлопот по-бретонски. Десерты.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Скончался актер Сергей Куницкий


14.8.2020 00:03
Скончался актер Сергей КуницкийФото: biletservis.ru

На 36-м году жизни скончался российский актер театра и кино Сергей Куницкий, известный зрителям по фильмам "Битва за Севастополь", "Мы из будущего" и многим другим.

Печальное известие опубликовано на сайте Московского Губернского театра.

Как сообщает пресс-служба театра, уход артиста был внезапным. Смерть Сергея Куницкого, который скончался в возрасте тридцати пяти лет, стала для его коллег огромной потерей. Утрату пока нельзя ни осознать, ни принять, отмечается на сайте Московского Губернского театра.

Причины смерти артиста представители театра не уточняют. О месте и дате прощания объявят позже.

В числе постановок, где играл Куницкий, "Вишневый сад", "Энергичные люди" и "Сирано де Бержерак". Среди кинофильмов, в которых успел сняться артист, наиболее известны зрителям картины "Битва за Севастополь", "Тульский Токарев", "Мы из будущего".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Бард Новиков отсудил миллион у Минфина РФБард Новиков отсудил миллион у Минфина РФ
Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующихБелорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих
Волна митингов прошла на предприятиях БелоруссииВолна митингов прошла на предприятиях Белоруссии
В Японии от жары за неделю скончались 10 человекВ Японии от жары за неделю скончались 10 человек
В Минске вновь задерживают протестующихВ Минске вновь задерживают протестующих

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru