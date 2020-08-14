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Скончался актер Сергей Куницкий
14.8.2020 00:03
Фото: biletservis.ru
На 36-м году жизни скончался российский актер театра и кино Сергей Куницкий, известный зрителям по фильмам "Битва за Севастополь", "Мы из будущего" и многим другим.
Печальное известие опубликовано на сайте Московского Губернского театра.
Как сообщает пресс-служба театра, уход артиста был внезапным. Смерть Сергея Куницкого, который скончался в возрасте тридцати пяти лет, стала для его коллег огромной потерей. Утрату пока нельзя ни осознать, ни принять, отмечается на сайте Московского Губернского театра.
Причины смерти артиста представители театра не уточняют. О месте и дате прощания объявят позже.
В числе постановок, где играл Куницкий, "Вишневый сад", "Энергичные люди" и "Сирано де Бержерак". Среди кинофильмов, в которых успел сняться артист, наиболее известны зрителям картины "Битва за Севастополь", "Тульский Токарев", "Мы из будущего".
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