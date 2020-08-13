Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19

13.8.2020 13:11

Фото: rollingstone.com



В странах, где проживает большое число людей с отрицательным резус-фактором (Rh-), во время пандемии отмечалось экспоненциальное увеличение числа зараженных коронавирусом.



К такому выводу пришли испанские исследователи из Университета Барселоны и их бразильские коллеги из Университета Кампинас.



Специалисты изучили обстоятельства, под влиянием которых быстро распространялся COVID-19, пишут "Известия". Исследователи в общей сложности проанализировали статистику по 126 странам мира.



Как оказалось, "взрывной" характер распространения заболевания отмечался в Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Соединенных Штатах и Швейцарии. На территории этих стран имеется значительное количество людей с отрицательным резус-фактором (Rh-), и ученые предположили, что существует взаимосвязь этого с темпами эпидемии.



Немаловажно, считают ученые, что люди с отрицательным резус-фактором чаще страдают от заболеваний, которые связаны с нарушениями работы иммунной системы, а также различных сердечно-сосудистых проблем и респираторных болезней. Указанные патологические состояния нередко сопровождают течение COVID-19, являясь как факторами более высокой вероятности инфицирования, так и часто появляющимися проявлениями болезни.



Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о том, что первые партии отечественной вакцины от коронавируса предполагается выпустить уже в течение ближайших двух недель. Совсем скоро созданный в России препарат направят медикам. По словам министра, вакцинация будет добровольной.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.8.2020 20:09 Волна митингов прошла на предприятиях Белоруссии

Волна митингов прошла на предприятиях Белоруссии 13.8.2020 13:29 Доход несовершеннолетней дочери губернатора Рязанской области вдвое превысил отцовский

Доход несовершеннолетней дочери губернатора Рязанской области вдвое превысил отцовский 13.8.2020 00:19 Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко к отставке 12.8.2020 13:29 Ефремов вряд ли сможет участвовать в заседании суда

Ефремов вряд ли сможет участвовать в заседании суда 12.8.2020 13:02 Курение марихуаны беременными повышает риск аутизма у детей