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Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19


13.8.2020 13:11
Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19Фото: rollingstone.com

В странах, где проживает большое число людей с отрицательным резус-фактором (Rh-), во время пандемии отмечалось экспоненциальное увеличение числа зараженных коронавирусом.

К такому выводу пришли испанские исследователи из Университета Барселоны и их бразильские коллеги из Университета Кампинас.

Специалисты изучили обстоятельства, под влиянием которых быстро распространялся COVID-19, пишут "Известия". Исследователи в общей сложности проанализировали статистику по 126 странам мира.

Как оказалось, "взрывной" характер распространения заболевания отмечался в Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Соединенных Штатах и Швейцарии. На территории этих стран имеется значительное количество людей с отрицательным резус-фактором (Rh-), и ученые предположили, что существует взаимосвязь этого с темпами эпидемии.

Немаловажно, считают ученые, что люди с отрицательным резус-фактором чаще страдают от заболеваний, которые связаны с нарушениями работы иммунной системы, а также различных сердечно-сосудистых проблем и респираторных болезней. Указанные патологические состояния нередко сопровождают течение COVID-19, являясь как факторами более высокой вероятности инфицирования, так и часто появляющимися проявлениями болезни.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о том, что первые партии отечественной вакцины от коронавируса предполагается выпустить уже в течение ближайших двух недель. Совсем скоро созданный в России препарат направят медикам. По словам министра, вакцинация будет добровольной.

Автор: Злата Богатова

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