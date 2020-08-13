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В Индии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19


13.8.2020 15:34
В Индии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19Фото: vk.com

За последние сутки в Индии было зафиксировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом.

Положительными оказались порядка 67 тыс. тестов на COVID-19, пишут индийские СМИ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

В общей сложности за период с начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже почти 2,4 млн человек.

За минувшие сутки в Индии было зафиксировано 942 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. По данным Минздрава страны, количество смертей, связанных с заболеванием, превысило 47 тыс.

Отмечается также, что последние две недели в Индии среднесуточный прирост количества заражений составлял около 50 тыс. человек.

Сейчас Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, опережают ее лишь Соединенные Штаты и Бразилия.

Автор: Злата Богатова

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