Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

13.8.2020 15:34

Фото: vk.com



За последние сутки в Индии было зафиксировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом.



Положительными оказались порядка 67 тыс. тестов на COVID-19, пишут индийские СМИ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.



В общей сложности за период с начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже почти 2,4 млн человек.



За минувшие сутки в Индии было зафиксировано 942 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. По данным Минздрава страны, количество смертей, связанных с заболеванием, превысило 47 тыс.



Отмечается также, что последние две недели в Индии среднесуточный прирост количества заражений составлял около 50 тыс. человек.



Сейчас Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, опережают ее лишь Соединенные Штаты и Бразилия.



Автор: Злата Богатова

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