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В Индии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
13.8.2020 15:34
Фото: vk.com
За последние сутки в Индии было зафиксировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом.
Положительными оказались порядка 67 тыс. тестов на COVID-19, пишут индийские СМИ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
В общей сложности за период с начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже почти 2,4 млн человек.
За минувшие сутки в Индии было зафиксировано 942 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. По данным Минздрава страны, количество смертей, связанных с заболеванием, превысило 47 тыс.
Отмечается также, что последние две недели в Индии среднесуточный прирост количества заражений составлял около 50 тыс. человек.
Сейчас Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, опережают ее лишь Соединенные Штаты и Бразилия.
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