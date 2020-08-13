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В Москве в посольство Йемена ворвались иностранные военные


13.8.2020 11:49
В Москве в посольство Йемена ворвались иностранные военныеФото: rl0.ru

В посольство республики в Москве ворвались шесть военнослужащих армии Йемена, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Военные требовали у дипломатов содействия в возвращении на родину, куда они не могли попасть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как стало известно, ЧП случилось в здание посольства Йемена, расположенном в Москве по адресу 2-й Неопалимовский переулок. Шестеро офицеров Вооруженных сил этой страны решились на силовое проникновение после того, как им в очередной раз отказали в возвращении на родину.

Отмечается, что нарушители ранее окончили обучение на курсах военной академии.

Позднее ТАСС сообщил о том, что после конфликта с йеменскими дипломатами были задержаны шесть их сограждан. За попытку ворваться в здание дипмиссии столичные правоохранительные органы составят протоколы об административном правонарушении.

Автор: Злата Богатова

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