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В Москве в посольство Йемена ворвались иностранные военные
13.8.2020 11:49
Фото: rl0.ru
В посольство республики в Москве ворвались шесть военнослужащих армии Йемена, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Военные требовали у дипломатов содействия в возвращении на родину, куда они не могли попасть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Как стало известно, ЧП случилось в здание посольства Йемена, расположенном в Москве по адресу 2-й Неопалимовский переулок. Шестеро офицеров Вооруженных сил этой страны решились на силовое проникновение после того, как им в очередной раз отказали в возвращении на родину.
Отмечается, что нарушители ранее окончили обучение на курсах военной академии.
Позднее ТАСС сообщил о том, что после конфликта с йеменскими дипломатами были задержаны шесть их сограждан. За попытку ворваться в здание дипмиссии столичные правоохранительные органы составят протоколы об административном правонарушении.
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