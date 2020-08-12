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В Наро-Фоминске убили женщину, еще два человека в больнице


12.8.2020 21:16
В Наро-Фоминске убили женщину, еще два человека в больницеФото: livejournal.com

Правоохранительные органы подмосковного Наро-Фоминска задержали мужчину, который напал с ножом на трех человек.

Один из пострадавших от полученных ранений скончался, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Как сообщили представители правоохранительных органов, ЧП случилось вечером 10 августа. В одну из больниц Наро-Фоминска были доставлены три человека с ножевыми ранениями. Пациентов госпитализировали на скорой с улицы Мира.

Установлено, что на двух женщин и мужчину напали с ножом. В результате инцидента пострадали женщины 1981 и 1988 г.р., которая позже умерла, и мужчина 1975 г.р. По версии следствия, причиной нападения стал бытовой конфликт.

По горячим следам полицейские смогли установить личность подозреваемого, которым оказался гражданин 1994 г.р. Мужчину задержали на следующий день, 11 августа. По факту убийства уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Автор: Злата Богатова

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