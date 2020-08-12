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Ефремов вряд ли сможет участвовать в заседании суда


12.8.2020 13:29
Ефремов вряд ли сможет участвовать в заседании судаФото: sm-news.ru

Как заявила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы потерпевших по этому громкому делу, российский артист Михаил Ефремов вряд ли сможет участвовать в заседании суда.

Защитник звезды Эльман Пашаев пояснил, что пока не располагает сведениями о том, будет ли актер присутствовать на сегодняшних слушаниях.

Актер Михаил Ефремов, вероятно, не будет принимать участие в судебном заседании, которое должно состоятся в среду, передает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Анну Бутырину. Юрист пояснила, что по информации защиты, "Ефремова не будет" по состоянию здоровья. Однако что сейчас происходит с артистом, представители потерпевших точно не знают. Поэтому Бутырина и ее коллеги намерены "запрашивать это через суд".

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, пояснил, что пока не располагает никакой информации о возможном участии его подзащитного в сегодняшнем заседании. Сведений нет, сказал юрист, даже дочери актера пока "ничего не сказали".

Пашаев при этом выразил намерение обратиться "к главе СК и генпрокурору с просьбой остановить травлю" Ефремова. По словам адвоката, его подзащитного долго отказывались госпитализировать, кроме того, артиста затравили. Сейчас все экспертные учреждения отказываются от сотрудничества с представителями Ефремова, не соглашаясь провести экспертизу, сказал юрист.

Накануне заседание пришлось перенести, потому что перед началом очередных слушаний Ефремову стало плохо. Актера из Пресненского суда на скорой доставили в Боткинскую больницу. Вскоре в СМИ распространились сообщения, что у артиста произошел инсульт. Состояние Ефремова сначала оценивалось врачами как тяжелое, потом медики смогли его стабилизировать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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