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Ефремова из зала суда увезли в реанимацию


15:58
Ефремова из зала суда увезли в реанимациюФото: smi2.net

Российский актер Михаил Ефремов сейчас находится в реанимационном отделении столичной Боткинской больницы, передает РИА Новости.

Врачи оценивают состояние звезды как тяжелое, отмечается со ссылкой на представителей медицинского учреждения.

Во время очередного судебного заседания Михаилу Ефремову стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. Прибывшие медики заподозрили, что речь может идти о предынфарктном или предынсультном состоянии. Поэтому артиста было решено экстренно госпитализировать. Как оказалось, артиста доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы. Состояние пациента врачи оценивают как тяжелое.

После случившегося судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова было перенесено: слушания продолжатся завтра утром.

В беседе с "Газетой.Ru" адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала экстренную госпитализацию артиста из здания суда "очередным цирковым выступлением" актера и его юриста Эльмана Пашаева. Бутырина пояснила, что обвиняемый не был в зале судебного заседания. Никаких официальных комментариев о его состоянии пока еще не последовало, не представлено и каких-либо медицинских подтверждений проблем со здоровьем.

Автор: Злата Богатова

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