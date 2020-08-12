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Курение марихуаны беременными повышает риск аутизма у детей


12.8.2020 13:02
Курение марихуаны беременными повышает риск аутизма у детейФото: megatyumen.ru

Курение марихуаны в период беременности вдвое повышает риск аутизма у ребенка, выяснили канадские исследователи.

Отчет о проведенной работе ученые опубликовали в журнале Nature Medicine, передает ТАСС.

Вероятность аутизма у ребенка повышается вдвое, если его мать в период беременности употребляла марихуану, указано в статье. Канадские медики установили это по результатам наблюдений за историей беременности полумиллиона местных жительниц.

Ранее специалисты не располагали хорошей статистикой о том, как курение марихуаны может влиять на беременность, пояснил адъюнкт-профессор Исследовательского института госпиталя Оттавы (Канада) Дэниел Корси, являющийся одним из авторов этой работы. По его словам, проведенное им и его коллегами масштабное исследование поможет женщинам и их врачам "принимать решения, связанные с такими проблемами".

По статистике органов здравоохранения Соединенных Штатов, расстройства аутистического спектра в последнее время диагностируются примерно у 1,7% дошкольников. Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что каждый год количество таких детей возрастает на 13%.

Ученым уже удалось установить, что с возникновением аутизма могут быть связаны десятки генов. Но известные мутации, выявленные в них, не объясняют полностью причины развития как заболевания в целом, так и отдельных патологических проявлений.

Специалисты предполагают, что что на вероятность развития аутизма могут оказывать влияние такие факторы, как микрофлора кишечника матери и состав ее молока, а также рацион в период беременности. Однако все эти догадки нуждаются в более тщательной проверке и дополнительных исследованиях, констатируют эксперты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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