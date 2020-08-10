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Глава КНР призвал сограждан к экономии продуктов
14:54
Фото: smi2.net
Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к гражданам Китая с призывом решительно пресекать расточительное отношение к продуктам.
Как заявил глава государства, нужно воспитывать бережливость, передает агентство Синьхуа.
В Китае год за годом собирают все большие урожаи зерна, но важно сознательно "относиться к продовольственной безопасности", — заявил председатель КНР. Си Цзиньпин при этом подчеркнул, что привычка к расточительности в данном случае является "печальной и шокирующей".
Глава китайского государства также указал на необходимость принятия эффективных мер: следует усовершенствовать законодательную базу и усилить надзор в целях "борьбы с растратой продовольствия". Кроме того, нужно создать соответствующий долгосрочный механизм и активно вести разъяснительную работу среди населения.
Как отметил в своем обращении к народу Си Цзиньпин, в обществе должно считаться постыдным расточительство, а бережливость, наоборот, восприниматься как предмет для гордости.
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