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Глава КНР призвал сограждан к экономии продуктов


14:54
Глава КНР призвал сограждан к экономии продуктовФото: smi2.net

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к гражданам Китая с призывом решительно пресекать расточительное отношение к продуктам.

Как заявил глава государства, нужно воспитывать бережливость, передает агентство Синьхуа.

В Китае год за годом собирают все большие урожаи зерна, но важно сознательно "относиться к продовольственной безопасности", — заявил председатель КНР. Си Цзиньпин при этом подчеркнул, что привычка к расточительности в данном случае является "печальной и шокирующей".

Глава китайского государства также указал на необходимость принятия эффективных мер: следует усовершенствовать законодательную базу и усилить надзор в целях "борьбы с растратой продовольствия". Кроме того, нужно создать соответствующий долгосрочный механизм и активно вести разъяснительную работу среди населения.

Как отметил в своем обращении к народу Си Цзиньпин, в обществе должно считаться постыдным расточительство, а бережливость, наоборот, восприниматься как предмет для гордости.

Автор: Злата Богатова

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