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В Таджикистане пытался покончить с собой глава Минтранса


14:14
В Таджикистане пытался покончить с собой глава МинтрансаФото: vk.com

Глава Министерства транспорта Таджикистана Худоерзода Худоер доставлен в больницу после попытки совершить самоубийство, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-центра Генпрокуратуры республики.

Инцидент произошел сегодня ранним утром.

По данным ведомства, министр транспорта Таджикистана Худоерзода Худоер попытался покончить с собой. ЧП случилось в доме, где проживает глава ведомства и его семья, около пяти часов утра. Предположительно, высокопоставленный чиновник решился на отчаянный шаг после бытового конфликта, уточняется в сообщении на официальном сайте Генеральной прокуратуры Таджикистана.

Родственники Худоерзода, его супруга, дочь, сын и невестка, находившиеся в доме в момент ЧП, смогли оказать ему первую помощь. Сразу после этого он был экстренно госпитализирован. Сейчас министр находится в государственном медучреждении "Истиклол" в Душанбе, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы, которые уже возбудили уголовное дело по факту ЧП.

Автор: Злата Богатова

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