Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы возле Белого дома

11:21

Фото: kapital.kz



Американский президент Дональд Трамп был вынужден прервать пресс-конференцию и быстро покинуть зал, где она проходила, из-за инцидента со стрельбой.



Глава Соединенных Штатов прекратил общение с журналистами по просьбе сотрудников охраны, сообщают зарубежные СМИ.



Американский лидер Дональд Трамп рассказывал представителями СМИ об экономических успехах Соединенных Штатов, когда к нему подошел сотрудников Секретной службы. После того, как он что-то объяснил президенту, глава государства, уточнив информацию, сразу же покинул место проведения пресс-конференции.



Отмечается, что президент США ушел, не сделав никаких комментариев. Вслед за ним зал также покинули представители его администрации, среди которых был глава финансового министерства Стив Мнучин.



Спустя несколько минут Дональд Трамп возвратился к журналистам и пояснил, что у Белого дома произошел некий инцидент со стрельбой. Американский лидер уточнил, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по подозреваемому. Вероятно, нарушитель получил ранения, отметил Трамп.



Позднее Секретная служба США информировала о ранении своего сотрудника. В официальном сообщении было указано, что в результате инцидента, случившегося на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, никто из охраняемых лиц опасности не подвергся. В больницу с ранениями доставили подозреваемого и пострадавшего представителя службы. Комплекс Белого дома при перестрелке повреждений не получил.



Ранее Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он собирается добавить собственный барельеф к знаменитому мемориалу на горе Рашмор в Южной Дакоте.



Автор: Злата Богатова

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