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Трамп опроверг сведения о намерении разместить свой барельеф на горе Рашмор
10.8.2020 12:05
Фото: funart.pro
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он собирается добавить собственный барельеф к знаменитому мемориалу на горе Рашмор в Южной Дакоте.
Американский президент заявил об этом в своем Twitter.
Прокомментировав публикации в прессе о том, что он в последнее время мечтает поместить собственный профиль у барельефа четырех президентов Соединенных Штатов, Дональд Трамп назвал их "вымышленными новостями". При этом политик отметил, что все это выглядит как неплохая идея.
Глава Белого дома также подверг резкой критике СМИ, которые первыми рассказали о том, что он собирается "обновить" мемориал на склоне горы Рашмор. По словам Трампа, он считает газету The New York Times "провальной", а рейтинги телевизионного канала CNN "плохими".
Ранее сообщалось о том, как Дональд Трамп покинул пресс-конференцию сразу после "неудобного" вопроса журналистки CBS News Паулы Рид. Она пыталась уличить политика во лжи, когда американский лидер вновь назвал себя реализатором законопроекта "Выбор ветеранов".
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