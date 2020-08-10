Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бард Новиков отсудил миллион у Минфина РФ

10.8.2020 23:18

Фото: vk.com



Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о взыскании с российского министерства финансов миллиона рублей в пользу известного музыканта Александра Новикова.



Речь идет о расходах на юридическую помощь, которые артист был вынужден оплачивать в связи с уголовным преследованием по делу о мошенничестве.



Уголовное дело ранее возбудил по факту мошеннических действий с денежными средствами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс". Как информирует пресс-служба Свердловского облсуда, гражданский иск барда Александра Новикова был полностью удовлетворен.



Музыкант требовал возместить ему имущественный вред за незаконное привлечение к уголовной ответственности, указано в тексте.



В ходе судебных заседаний Александр Новиков утверждал, что его убытки составляют несколько миллионов. По словам артиста, из-за следственных мероприятий он "потерял очень много концертов". Поэтому сумма, потраченная им на адвоката, представляет лишь малую часть его "моральных и материальных издержек".



Летом прошлого года бард сообщил о прекращении в отношении него уголовного дела. Новиков выложил скриншот соответствующего постановления в своем фейсбуке.



Ранее в числе фигурантов уголовного дела, помимо известного артиста, оказались экс-замлглавы Минэкономики Свердловской области Михаил Шилиманов и бывший руководитель коттеджного поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова. Всех их подозревали в мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК, от которых могли пострадать свыше шестидесяти человек.



По версии следствия, ущерб от финансовых преступлений мог превысить пятьдесят миллионов рублей.



Работы по строительству коттеджного поселка не раз возобновлялись в течение нескольких лет. Он был введен в эксплуатацию в начале прошлого года.



Автор: Злата Богатова

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